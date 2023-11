Defensoria Pública do RN realiza inspeção na Penitenciária Estadual do Seridó

A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte (DPE/RN) realizou nesta quinta-feira (16) uma inspeção na Penitenciária Estadual do Seridó, localizada na cidade de Caicó. O trabalho faz parte do calendário de rotina da instituição e busca verificar as condições de cumprimento das penas. Ao todo, mais de 600 pessoas estão custodiadas na unidade.

A inspeção foi realizada pelo Grupo de Atuação em Inspeções Carcerárias (GAIC) da Defensoria Pública do Estado composto pelos coordenadores dos Núcleos Especializados de Execução Penal (NUEP), de Assistência aos Presos Provisórios e seu Familiares (NUAP) e de Direitos Humanos (NDH). O trabalho tem como objetivo analisar as estruturas e condições do sistema prisional potiguar, incluindo fornecimento de água e alimentação para a população carcerária.

Atualmente, a Penitenciária Estadual do Seridó conta com 611 internos, sendo 563 homens e 48 mulheres, de acordo com os dados do Sistema de Administração Penitenciária (SIAPEN). Os dados coletados pelos defensores públicos serão registrados em um relatório de inspeção para as devidas demandas administrativas e judiciais que se mostrarem necessárias.

Assecom