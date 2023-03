Defensoria Pública do RN e Procon realizam Mutirão do Consumidor em Assu e Currais Novos

Comunicação DPE/RN

A população das cidades de Assu e Currais Novos irá ganhar uma comemoração especial para o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, celebrado em 15 de março, com a realização de um mutirão de atendimento para renegociação de dívidas. A ação será realizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte (DPE/RN), a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/RN) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e irá acontecer nos dias 27 e 28, em Assu, e nos dias 30 e 31 de março, em Currais Novos.

O Mutirão do Consumidor tem como proposta oferecer uma solução para as pessoas que possuem problemas envolvendo os seus direitos enquanto clientes, por meio de acordos ou através de atendimentos jurídicos. O Procon abrirá canais de negociação através do Portal Consumidor.com. Para casos em que já aconteceu a tentativa de negociação, será oferecido atendimento para abertura de processos administrativos e de processos judiciais, feitos pelos defensores públicos.

Na cidade de Assu, a ação irá acontecer nos dias 27 e 28 de março de 2023, das 10h às 16h e das 11h às 16h, respectivamente, na unidade da CDL da cidade. Já em Currais Novos, a ação irá acontecer nos dias 30 e 31 de março, das 9h às 14h, na nova Central do Cidadão.

SERVIÇO:

O que: Mutirão do Consumidor 2023

Quando: 27 e 28/03

Local: CDL Assu

Quando: 30 e 31/03

Local: Central do Cidadão de Currais Novos