Defensoria Pública abre seleção de estagiários para seis núcleos de atendimento

A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte (DPE/RN) abriu a XIII Seleção Simplificada para estagiários do curso de Direito. O processo seletivo será destinado a formação de cadastro reserva para atuação nos núcleos de Ceará-Mirim, Currais Novos, João Câmara, Macaíba, Nísia Floresta e Pau dos Ferros. O edital completo está disponível no site www.defensoria.rn.def.br, na aba Serviços. As inscrições podem ser feitas gratuitamente através de e-mail entre os dias 07 e 16 de dezembro.

Para se inscrever, o candidato deverá, obrigatoriamente, enviar no e-mail, digitalizado e em formato PDF seu formulário de inscrição preenchido, cópia simples de documento de identificação e CPF, além de histórico escolar emitido pela Instituição de Ensino Superior, devidamente atualizado e assinado pela Coordenação de Ensino ou com autenticação eletrônica. A seleção consistirá em uma avaliação das notas do candidato constantes no seu histórico universitário, considerando o IRA (índice de rendimento acadêmico) ou outro indicador similar. O candidato poderá concorrer em mais de um Núcleo, devendo enviar mensagem de inscrição específica para o e-mail de cada Núcleo pretendido com a documentação completa.

Os candidatos que pretendem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deverão declarar-se como tal no espaço reservado no formulário de inscrição, bem como enviar, no e-mail da inscrição, os documentos previstos no Art.15 e laudo médico original ou cópia simples de acordo com o Edital 24/2020. Ao todo, 10% das vagas serão destinadas para pessoas com deficiência que atendam às exigências expressas no Edital.

Os candidatos selecionados terão um contrato de um ano prorrogável por igual período. Os estagiários da Defensoria Pública do Rio Grande do Norte atuam no turno matutino com carga horária de 30h semanais e recebem uma bolsa mensal de um salário mínimo mais auxílio-transporte, não originando nenhum vínculo empregatício com a instituição. O resultado da seleção será divulgado no site da Defensoria Pública do Estado e no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte.

SERVIÇO:

XIII SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE ESTAGIÁRIOS DE DIREITO DA DPE/RN

INSCRIÇÕES: 07 A 16 DE DEZEMBRO DE 2020

E-MAILS:

[email protected] ;

curraisnovos @dpe.rn.def.br ;

[email protected] ;

macaiba @dpe.rn.def.br ;

[email protected]