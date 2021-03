Declaração do músico João Gordo ao Clube do Vinil Mossoró vai aos trend topics do Twitter

No último domingo o Clube do Vinil Mossoró entrevistou o roqueiro, João Francisco Benedan, o João Gordo, ex-integrante da banda Ratos de Porão e também com passagens como apresentador na MTV Brasil e Rede Record. Uma das declarações do “Gordo” na entrevista foi parar hoje entre os assuntos mais comentados do Twitter, chegando a ficar em terceiro lugar.

Como não poderia deixar de ser, João não mediu palavras quando perguntado pelo jornalista Cláudio Palheta como ele se relacionada com músicos, principalmente no cenário do rock, que tem pensamentos alinhados com o movimento conservador e alinhado ao fascismo que tem tomado conta do país nos últimos tempos.

Sempre polêmico, sobrou para apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro e para os que negam os perigos da pandemia: “Você também é um desgraçado. Você é um mau caráter, mano. Tá aberto, o mundo inteiro tá vendo isso aí, cara. Não é eu que sou louco: ‘ah, o cara é comunista…” João ainda classificou quem apoia as ideias negacionistas do presidente como “cúmplices de um genocídio”.

Canais de Comunicação como Mídia Ninja, Diário do Centro do Mundo e as revistas online Fórum e Carta Maior também repercutiram as declarações do músico, além da deputada federal Jandira Feghali.

