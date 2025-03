Decisão judicial determina fim de greve de professores de Mossoró

Em assembleia realizada nesta segunda-feira (24), os professores da rede municipal de ensino de Mossoró decidiram que retornarão às salas de aula assim que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum) for oficialmente notificado da decisão judicial que determinou a suspensão da greve iniciada no último dia 14 de março.

Na sexta-feira (21), o juiz convocado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN), Luiz Alberto Dantas Filho, acatou o pedido de liminar feito pela Prefeitura de Mossoró e determinou o encerramento imediato do movimento grevista, por considerá-lo ilegítimo.

A presidente do Sindiserpum, Eliete Vieira, reagiu à decisão com críticas à postura do prefeito Allyson Bezerra. “O sindicato, diferentemente da gestão, cumpre a legislação. Essa decisão já era esperada, pois conhecemos a maneira autoritária como o prefeito conduz os conflitos: se recusa a dialogar, ignora os professores e recorre à Justiça para resolver questões que deveriam ser tratadas com negociação e respeito”, afirmou.

Sindicato vai recorrer

A assessoria jurídica do sindicato informou que irá recorrer da decisão, alegando que a gestão municipal omitiu dados relevantes no processo judicial. De acordo com os advogados do Sindiserpum, a Prefeitura alegou desconhecer a pauta de reivindicações da categoria, mesmo tendo recebido o documento protocolado desde dezembro de 2024.

Entre as reivindicações dos professores estão o pagamento do reajuste do piso do magistério de 6,27% para 2025, além da correção salarial de 14,95% referente ao ano de 2023.