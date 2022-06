Debate discute condições estruturais da Uern

A Associação dos Docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (ADUERN) realiza nessa terça-feira, 21, a partir das 9 horas, um debate coletivo entre os segmentos da Uern sobre as questões estruturais na universidade e os impactos da precarização para a comunidade acadêmica.

Na oportunidade, a Aduern convida Sintauern, DCE e Reitoria para dialogar e apresentar diferentes pontos de vista acerca da temática. O sindicato destaca que a atividade é aberta à toda a comunidade acadêmica e também ao público externo e será realizada em sua sede, na Avenida Professor Antônio Campos, nº 6, bairro Costa e Silva, Mossoró.

A ideia de debater a estrutura da universidade surgiu a partir das visitas realizadas pela Aduern nos campi avançado durante o mês de maio. A direção constatou um grau preocupante de precarização estrutural e aventou a necessidade de discutir com profundidade tais demandas e possibilidades de solução. O resultado das visitas foi apresentado em assembleia geral no dia 8 de junho.

“Apresentamos em nossa assembleia um relatório sobre a estrutura da universidade e ficou evidente que era necessário um espaço ampliado para aprofundarmos estas discussões, ouvirmos a gestão da universidade e também pensarmos alternativas. Além disso, vamos receber a contribuição e o olhar dos discentes e dos técnicos-administrativos acerca da precarização na UERN”, destacou o presidente da Aduern, Neto Vale.

O debate vem também em conformidade com a campanha nacional do ANDES/Sindicato Nacional, na defesa das Instituições Estaduais e Municipais de Ensino e quem vem realizando ações em todo o Brasil.