‘DE VOLTA AO PLÁSTICO’: Trump diz que vai assinar decreto pra acabar com incentivo ‘ridículo’ de Biden aos canudos de papel

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (7) que vai assinar uma ordem executiva contra o incentivo ao uso do canudo de papel.

Ele chamou a iniciativa do governo Biden de “ridícula”.

“Vou assinar uma Ordem Executiva na próxima semana encerrando a ridícula pressão de Biden por canudos de papel, que não funcionam. DE VOLTA AO PLÁSTICO!”, escreveu Trump em sua rede social, a Truth Social.

Em 2024, Biden havia anunciado um plano para acabar com produtos de plástico de uso em repartições federais até 2027, e em todas as agências do governo até 2035. Em 2022, segundo a revista americana “Forbes”, o Departamento do Interior, também na gestão do Democrata, colocou em marcha uma iniciativa parecida.

Em julho do ano passado, a gestão Biden também publicou um relatório de 83 páginas defendendo uma regulação mais rígida aos fabricantes de produtos de plástico. Na época, o tema provocou debates inflamados nas redes sociais entre Republicanos (pró-plástico) e Democratas (contra o plástico).

Não está imediatamente claro qual será o escopo do decreto de Trump, mas em 2020 ele já havia dado declarações contra o canudo de papel: “Eles querem banir os canudos [de plástico]. Alguém já usou aqueles canudos de papel? Eles se desintegram quando você bebe”.