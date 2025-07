De Neymar a Everton Ribeiro: veja destaques da Série A que podem assinar pré-contrato

A chegada do segundo semestre, nesta terça-feira, dia 1º de julho, abre as portas no futebol brasileiro. Jogadores que estão nos seis meses finais de contrato com as suas equipes já podem assinar pré-contrato com outros clubes e fazer da caminhada no Campeonato Brasileiro uma despedida. Na Primeira Divisão, a lista de jogadores de destaque com vínculo próximo do fim é extensa e encabeçada por Neymar, Everton Ribeiro, Varela, Marinho e Romero.