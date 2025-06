Datafolha: mais de 56% da população diz ter vergonha de Congresso, STF e Lula

Por Metrópoles, José Augusto Limão

Os Poderes não são bem vistos pela população. Mais da metade dos brasileiros (mais do que 56%) declara sentir vergonha do Congresso Nacional (Senado e Câmara), do Supremo Tribunal Federal (STF) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo uma nova pesquisa do Instituto Datafolha.

Os números revelam que:

59% dos entrevistados afirmam sentir vergonha dos senadores;

58% sentem vergonha dos deputados federais

58% dos entrevistados afirmam ter vergonha do STF;56% expressam vergonha do presidente Lula.RecortOs dados revelam um profundo abismo na forma como apoiadores de Lula e Bolsonaro enxergam o Supremo Tribunal Federal (STF). Entre os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, especialmente os filiados ou simpatizantes do PL, o sentimento predominante é de vergonha em relação ao tribunal: 91% dos alinhados ao PL e 82% dos bolsonaristas em geral afirmam ter essa percepção. Apenas 5% no PL e 12% no grupo mais amplo declaram orgulho dos ministros.

Já entre os eleitores do presidente Lula e do PT, a visão é inversa: 52% demonstram orgulho do STF, enquanto 36% sentem vergonha. No PT especificamente, o orgulho (53%) também supera a rejeição (36%), com 12% sem opinião formada.

O levantamento foi realizado entre os dias 10 e 11 de junho, com 2.004 entrevistados em 136 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.