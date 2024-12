Datafolha: Lula tem 35% de aprovação e 34% de reprovação após 2 anos de governo

Ao fim do segundo ano de mandato, o governo do presidente Lula (PT) é considerado ótimo ou bom por 35%, ante 34% que o avaliam como ruim ou péssimo. Outros 29% veem a gestão como regular.

A pesquisa foi divulgada nesta terça-feira (17) pelo Instituto Datafolha. O levantamento foi realizado presencialmente em 12 e 13 de dezembro com 2.002 pessoas de 16 anos ou mais em 113 cidades. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Houve uma oscilação negativa dentro da margem de erro. Em outubro, 32% avaliavam o governo como ruim ou péssimo, agora são 34%. Os que avaliavam como ótimo ou bom eram 36% e agora são 35%.

Ótimo/Bom: 35% (36% em outubro)

Ruim/Péssimo: 34% (32% em outubro)

Regular: 29% (29% em outubro)

Não sabem: 1% (2% em outubro)

Esse é o pior momento do governo Lula no último ano. Em dezembro de 2023, a aprovação da gestão era de 38%.

Lula perde para si mesmo. No primeiro governo Lula, a essa altura do mandato, a gestão tinha 45% de aprovação e 13% de reprovação. No segundo governo, era aprovado por 70% e reprovado por 7%.

A avaliação do governo Lula se assemelha a do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no mesmo período da gestão.

Ótimo / Bom:

Lula: 35%

Bolsonaro: 37%

Regular:

Lula: 29%

Bolsonaro: 29%

Ruim / péssimo:

Lula: 34%

Bolsonaro: 32%

Não sabem:

Lula:

1%

Daqui para frente

A pesquisa também investigou qual a expectativa dos brasileiros com a segunda metade do mandato.

Os que acham que Lula fará um governo ótimo ou bom são 38%, ante 34% que avaliam que o período será ruim ou péssimo. Para 25%, os próximos dois anos serão regulares.

Lula fez o que prometeu?

Para a maior parte dos entrevistados, Lula fez menos pelo Brasil do que esperavam. Esse grupo soma 58%. Já que os que acham que Lula fez pelo país aquilo que esperavam que fosse feito são 24%. Somente 15% avaliam que Lula fez mais do que o esperado.

