Datafolha: Lula lidera maioria dos cenários de 1° turno, mas empata com Bolsonaro e Tarcísio no 2°

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (13) pelo jornal “Folha de S.Paulo” mostra que o presidente Lula (PT) mantém a liderança na maioria das simulações de cenários nas intenções de voto para o primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, mas perdeu força nos de segundo turno.

A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidas 2.004 pessoas com mais de 16 anos em 136 cidades do país nos dias 10 e 11 de junho.

Em cinco de seis cenários pesquisados para o 1° turno, o presidente tem a liderança de intenções de voto. Em um desses cenários, entretanto, ele empataria com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), inelegível até 2030.

Já no segundo turno, o atual mandatário empataria tecnicamente com Bolsonaro e o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Cenários do 1° turno

Cenário 1 – Lula, Jair Bolsonaro, Ratinho Junior, Romeu Zema e Ronaldo Caiado

Lula e Jair Bolsonaro estariam empatados tecnicamente pela margem de erro. Lula aparece com 36% e Bolsonaro com 35%. O governador Ratinho Jr. (PSD) tem 7%; Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União Brasil) têm 5% de intenções cada. Brancos, nulos e nenhum voto somam 10%. Não sabem são 2%.

Lula (PT): 36%

Jair Bolsonaro (PL): 35%

Ratinho Junior (PSD): 7%

Romeu Zema (Novo): 5%

Ronaldo Caiado (União Brasil): 5%

Em branco/nulo/nenhum: 10%

Não sabem: 2%

Cenário 2 – Jair Bolsonaro, Fernando Haddad, Ratinho Junior, Romeu Zema e Ronaldo Caiado

Em uma eventual disputa na qual o ministro Fernando Haddad (PT) fosse candidato, ele teria 23% dos votos, contra 37% de Jair Bolsonaro. O governador Ratinho Jr. (PSD) tem 9%, Romeu Zema (Novo) tem 6% e Ronaldo Caiado (União Brasil), 5%. Brancos, nulos e nenhum voto somam 17%. Não sabem são 3%.

Jair Bolsonaro (PL): 37%

Fernando Haddad (PT): 23%

Ratinho Junior (PSD): 9%

Romeu Zema (Novo): 6%

Ronaldo Caiado (União Brasil): 5%

Em branco/nulo/nenhum: 17%

Não sabem: 3%

Cenário 3 – Lula, Tarcísio de Freitas, Ratinho Junior, Romeu Zema e Ronaldo Caiado

No cenário com Tarcísio de Freitas (Republicanos), Lula consegue 37%, contra 21% que seriam conquistados pelo atual governador de São Paulo. Ratinho Jr. (PSD) tem 11%, Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União Brasil) tem 6% de intenções cada. Brancos, nulos e nenhum voto somam 15%. Não sabem são 4%.

Lula (PT): 37%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 21%

Ratinho Junior (PSD): 11%

Romeu Zema (Novo): 6%

Ronaldo Caiado (União Brasil): 6%

Em branco/nulo/nenhum: 15%

Não sabem: 4%