Datafolha: 24% aprovam o governo Lula e 41% reprovam

Pesquisa Datafolha divulgada pelo jornal “Folha de S.Paulo” nesta sexta-feira (14) aponta que 24% dos eleitores brasileiros aprovam o governo do presidente Lula (PT) e que 41% reprovam.

Dos entrevistados, 32% avaliam o governo como regular, e 2% não souberam ou não responderam.

Segundo o Datafolha, é o pior nível de aprovação em todos os três mandatos do presidente Lula, e a reprovação também é recorde.

Antes, Lula havia atingido 28% de ótimo e bom em outubro e dezembro de 2005, no auge da crise do mensalão, em seu primeiro mandato, que ocorreu de 2003 a 2006. Já o maior índice de ruim e péssimo tinha sido registrado em dezembro de 2024, e foi de 34%.

O levantamento ouviu 2.007 eleitores de 113 cidades entre segunda-feira (10) e terça-feira (11). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

Na pesquisa anterior, realizada em dezembro de 2024, a aprovação de Lula era de 35% e a reprovação, 34%. Consideraram o governo regular 29% e 1% não soube ou não respondeu.

Veja os números:

Ótimo/bom: 24% (eram 35% em dezembro);

Regular: 32% (eram 29% em dezembro);

De acordo com o levantamento, no mesmo período do mandato, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tinha uma reprovação semelhante: 40% consideravam seu governo ruim ou péssimo e 31% achavam ótimo ou bom.

Segmentos da pesquisa

A aprovação do governo Lula também teve queda tanto entre homens quanto em mulheres, sendo que 24% dos dois gêneros aprovam o presidente (eram 38% das mulheres e 33% dos homens em dezembro).

Entre os que ganham até dois salários mínimos, o Datafolha aponta que a aprovação caiu de 44% para 29% de dezembro de 2024 para fevereiro. A margem de erro deste grupo é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Já entre os que ganham acima de dez salários mínimos a aprovação passou de 32% para 18%. A variação fica dentro da margem de erro, que é de 12 pontos percentuais para mais ou para menos.

No segmento religião, Lula teve sua aprovação cair de 48% em dezembro para 24% entre os católicos. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Entre os evangélicos, foi de 30% em dezembro para 21% (a margem deste segmento é de seis pontos).

Entre os que têm Ensino Fundamental, a pesquisa mostra uma queda de 15% na aprovação, de 53% para 38%. A margem de erro deste segmento é de quatro pontos para mais ou para menos.

Na região Nordeste, onde o presidente tradicionalmente tem mais força, consideraram ótimo ou bom 33% dos entrevistados (eram 49% em dezembro). A margem de erro para esta região é de quatro pontos.

A “Folha” não divulgou dados de eleitores que consideram o governo Lula “ruim ou péssimo” e “regular” nos segmentos da pesquisa.

Ruim/péssimo: 41% (eram 34% em dezembro);

Não sabem: 2% (era 1% em dezembro)