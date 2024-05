Danos estruturais e preparativos de fuga são identificados na Penitenciária de Nísia Floresta

O efetivo de plantão na Penitenciária Rogério Coutinho Madruga, em Nísia Floresta, detectou nesta terça-feira 21 danos estruturais em uma cela do Pavilhão 2, juntamente com atos preparatórios para uma fuga.

A situação foi descoberta durante a manhã com o auxílio das câmeras de monitoramento, seguida por uma rápida intervenção dos policiais penais da unidade e do Grupo de Operações Especiais (GOE), que estavam em patrulhamento no complexo prisional.