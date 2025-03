Danilo desfalca Flamengo na final do Carioca e será cortado da seleção brasileira

ESPN Brasil

O Flamengo informou nesta sexta-feira (14) que o lateral/zagueiro Danilo está fora da final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense, neste domingo (16), no Maracanã.

De acordo com boletim, o veterano segue em recuperação e não foi liberado pelo departamento médico para a 2ª partida da decisão estadual.

“O zagueiro ainda se encontra em processo de recuperação e segue o planejamento de tratamento estabelecido pelo departamento médico. Em conversas com a comissão técnica, o Flamengo optou por preservá-lo da partida de domingo, contra o Fluminense, visando a continuidade da longa temporada de 2025”, escreveu o Rubro-Negro.

Segundo apurou a ESPN, Danilo será também cortado da seleção brasileira, que nos próximos dias se reunirá para as partidas contra Colômbia e Argentina, pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

No momento, o técnico do Brasil, Dorival Júnior, decide se chama outro zagueiro ou se convoca mais um lateral-esquerdo.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciará em breve o novo escolhido.

A seleção enfrenta a Colômbia no dia 20 de março, em Brasília, e depois encara a Argentina no dia 25, em Buenos Aires.

Flamengo atualiza outras situações

Também em boletim médico, o Fla atualizou as situações dos atacantes Bruno Henrique, Michael e Everton Cebolinha.

De acordo com o clube, os três seguem evoluindo no DM. No entanto, eles devem ser desfalques para a finalíssima contra o Flu, no domingo.

Confira as informações: