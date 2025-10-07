Daniel Noboa, presidente do Equador, é alvo de tentativa de assassinato, diz ministra
Por Redação g1
07/10/2025 17h55 Atualizado 07/10/2025
Daniel Noboa, presidente do Equador — Foto: REUTERS
O presidente do Equador, Daniel Noboa, foi alvo de uma tentativa de assassinato nesta terça-feira (7), segundo integrantes do governo. Uma ministra afirmou que ele não se feriu.
O ataque aconteceu quando o carro de Noboa chegava a um evento na província de Cañar, na região central do país. De acordo com a ministra da Energia, Inés María Manzano, o veículo foi cercado por dezenas de pessoas.
Manzano disse que o carro em que estava o presidente ficou com marcas de bala, indicando que criminosos dispararam contra o veículo. O grupo também teria atirado pedras.
Pelo menos cinco pessoas foram presas, segundo a ministra.
Noboa enfrenta uma onda de protestos de povos indígenas contra o aumento do preço do diesel. No sábado (5), ele declarou estado de emergência em 10 das 24 províncias do país, segundo a agência EFE.