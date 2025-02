Dados do Ministério da Justiça reforçam Natal como a capital mais segura do Nordeste e a quarta do país que mais reduziu violência

Dados nacionais atualizados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública confirmam: a capital potiguar é a mais segura do Nordeste e uma das menos violentas do país. Comparando o ano de 2023 com 2024, segundo o MJSP, Natal foi a capital que mais reduziu os índices de homicídio na região e a quarta em todo o território nacional: -33,59%.

Além disso, Natal também é a capital nordestina que possui a menor taxa de assassinatos para cada grupo de 100 mil habitantes: 10,82. No Brasil, ainda de acordo com o MJSP, a taxa de homicídios possui uma média de 16,77 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. No Nordeste, apenas Natal (10,82) e São Luís/MA (15,62) estão abaixo da média nacional. Aracaju/SE (17,65), João Pessoa (21,94), Teresina (26,37), Fortaleza (31,11), Salvador (33,63), Maceió (34,29) e Recife (36,72) completam o ranking regional. No cenário nacional, Natal aparece como a sétima capital menos violenta do país.

Abaixo, confira a posição da capital potiguar no Nordeste e no cenário nacional. Os dados são do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Dados Nacionais de Segurança Pública do MJSP 2024

Homicídios Capitais Nordeste

(Variação 2023/2024)

1º Natal/RN: -33,59%

2º Maceió/AL: -13,67%

3º Salvador/BA: -12,28%

4º Taresina/PI: -8,11%

5º Aracaju/SE: -4,31%

6º João Pessoa/PB: -2,50%

7º São Luís/MA: -0,59%

8º Recife/PE: +4,86%

9º Fortaleza/CE: +12,03%

Taxa de Homicídios Capitais Nordeste

25º Cuiabá/MT: +22,00%

26º Belo Horizonte/MG: +29,71%

27º: Florianópolis/SC:+30,77%

Taxa de Homicídios Capitais Brasil

(Por 100 mil habitantes)

1º São Paulo/SP: 3,76

2º: Florianópolis/SC: 5,90

3º Brasília/DF: 6,81

4º Goiânia/GO: 7,96

5º Cuiabá/MT: 8,93

6º Curitiba/PR: 9,02

7º Natal/RN: 10,82

8º Boa Vista/RR: 11,49

9º Porto Alegre/RS: 11,59

10º Palmas/TO: 12,98

11º Campo Grande/MS: 13,62

12º Belo Horizonte/MG: 14,82

13º São Luís/MA: 15,62

14º Rio de Janeiro/RJ: 15,65

15º Vitória/ES: 15,75

16º Aracaju/SE: 17,65

17º Rio Branco/AC: 19,34

18º João Pessoa/PB: 21,94

19º Belém/PA: 22,52

20º Macapá/AP: 24,63

21º Teresina/PI: 26,37

22º Manaus/AM: 29,21

23º Fortaleza/CE: 31,11

24º Porto Velho/RO: 31,85

25º Salvador/BA: 33,63

26º Maceió/AL: 34,29

27º Recife/PE: 36,72