Dado como morto, homem acusado pela filha de abusar da neta é resgatado em mata

Uma reviravolta foi registrada no caso recente que chocou a cidade de Carnaúba dos Dantas. O homem acusado pela filha de ter sido flagrado abusando da neta – filha dela – sobreviveu ao ataque perpetrado pela mulher e foi resgatado. Até essa quarta-feira (3), dia do caso, a própria Polícia Civil procurava por o corpo do homem, após a filha afirmar ter matado e enterrado o pai.

O delegado Roney Nóbrega, responsável pela investigação do caso, detalhou as informações já levantadas pela Delegacia de Acari. A confirmação que o homem sobreviveu veio nesta quinta-feira (4) após a Polícia Civil conseguir localizá-lo. Ele usa tornozeleira eletrônica, que estava descarregada no momento que conseguiu fugir do ataque e se esconder numa área de mata. Segundo o delegado, o homem foi resgatado por um outro filho, que o tirou da cidade.

“Essa pessoa se encontra bem, está bastante lesionada, principalmente na região do rosto, porque foi agredida”, detalhou Roney Nóbrega. O homem, de 58 anos, foi ouvido pelo delegado e disse que a filha dele estava junto com outra pessoa – ainda não foi identificada – com a intenção de matá-lo.

O delegado afirma que ele não foi localizado de pronto porque o a tornozeleira eletrônica que ele usa havia descarregado e, por isso, não estava emitindo a localização.

O caso

O caso foi registrado nas primeiras horas dessa quarta-feira (3), quando a Polícia Militar foi acionada, via denúncia anônima, para atender o caso de uma mulher que teria matado o pai em Carnaúba dos Dantas. A PM foi ao local, prendeu a suspeita e a encaminhou à delegacia.

“No contato inicial, ela confirmou ter matado seu genitor e justificou essa ação por ter flagrado esse senhor supostamente abusando de sua filha. Ela, inicialmente, afirmou que teria matado e enterrado. Posteriormente, mudou a versão, afirmando que tinha dado uma pedrada e não sabia onde o corpo estava enterrado”, disse o delegado.

A Polícia Civil iniciou as diligências ainda na quarta-feira e acionou a Polícia Científica, que fez perícia na residência onde o suposto abuso teria ocorrido.

Junto a isso, outra parte da investigação já desmontava a primeira versão da mulher, de que teria matado e enterrado o pai. “Através de informações e imagens coletadas, perícia no local, além de vídeos divulgados nas redes sociais, foi possível identificar que a vítima [pai da mulher presa] consegue fugir de uma pessoa que estava lhe perseguindo numa motocicleta”, explicou o delegado.

Investigação em curso

De acordo com o delegado Roney Nóbrega, da Delegacia de Acari, a investigação do caso segue em curso para esclarecer outros pontos da ocorrência.

A mulher que tentou matar o pai foi presa em flagrante por tentativa de homicídio. Agora, a Polícia Civil trabalha para identificar o segundo suspeito de ter participado da ação com ela. Além disso, investigação busca averiguar a acusação de estupro de vulnerável contra o homem que foi ferido – o pai da mulher presa e avô da suposta vítima do abuso.

“Já foi solicitada perícia de ato carnal e libidinoso na criança. E a investigação vai ter continuidade para esclarecer melhor as circunstâncias do fato”, concluiu o delegado Roney Nóbrega.