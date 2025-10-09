Custo do metro quadrado dispara no RN em setembro e registra a 4ª maior alta do país

Custo do metro quadrado dispara no RN em setembro e registra a 4ª maior alta do país

Indicador do IBGE aponta variação de 0,88% no custo médio do metro quadrado no estado em relação a agosto.

Por g1 RN

09/10/2025 12h22 Atualizado há uma hora

Construção de prédio em Natal (Arquivo) — Foto: Igor Jácome/g1

Construção de prédio em Natal (Arquivo) — Foto: Igor Jácome/g1

O custo médio de construção do metro quadrado no Rio Grande do Norte teve uma alta de 0,88%, em setembro, na comparação com o mês agosto, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta quinta-feira (9). O aumento foi o quarto maior do país.

Em valores, o custo médio do m² no estado subiu de R$ 1.729,46 em agosto para R$ 1.744,62 no último mês, aumento puxado pela alta de R$ 11,34 no custo da mão de obra na construção civil potiguar, que chegou R$ 687,35/m² em setembro, em relação ao mês anterior. Já o componente material ficou em R$ 1.057,27.

A alta registrada no estado foi a quarta a maior entre os estados do país, atrás apenas de Mato Grosso (5,45%), da Paraíba (3,35%) e do Amapá (0,99%).

A variação também foi a maior registrada no RN em um mês de setembro desde 2021.

Apesar da alta, o RN registrou sexto custo médio do m² mais barato do Brasil em setembro. No acumulado do ano, o custo médio do m² no RN subiu 3,55%, menor aumento entre os estados do Nordeste.

Já a variação acumulada dos últimos 12 meses foi de 4,11% no mês de setembro no RN, a terceira menor registrada no País.

As informações são do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), mantido pelo IBGE. O sistema produz séries mensais de custos e índices para o setor habitacional, e séries mensais de salários medianos de mão de obra e preços medianos de materiais, máquinas e equipamentos e serviços da construção para os setores de saneamento básico, infraestrutura e habitação.

As estatísticas do Sistema são uma produção conjunta do IBGE e da Caixa Econômica Federal (Caixa), e são usadas na programação de investimentos, sobretudo para o setor público. Os preços e custos auxiliam na elaboração, análise e avaliação de orçamentos, enquanto os índices possibilitam a atualização dos valores das despesas nos contratos e orçamentos.