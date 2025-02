Custo da cesta básica em Mossoró tem alta de 1,7%, mostra pesquisa da Ufersa

O Índice de Custo da Cesta Básica Essencial (ICBE) registrou alta no primeiro mês de 2025 nas cidades de Mossoró (1,7%) e Caraúbas (5,7%), enquanto Pau dos Ferros apresentou queda de 1,6%.

Esses resultados são referentes ao Boletim ICBE nº. 30 do mês de janeiro de 2025, produzido pelo Laboratório de Engenharia Econômica (LECON) do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal Rural do Semi-árido (Ufersa). O levantamento é realizado nos municípios onde a universidade está presente.

Em Mossoró, o custo médio da cesta chegou a R$ 543,95, com altas no café, tomate e óleo de soja, enquanto feijão, farinha e banana tiveram redução.

Em Caraúbas, a cesta alcançou R$ 550,82, com aumentos no café, tomate e margarina, mas quedas no arroz, leite e banana.

Já em Pau dos Ferros, o custo caiu para R$ 531,53, com altas em tomate, óleo de soja e arroz, mas redução em açúcar, farinha e arroz.

A variação reforça a necessidade de monitoramento contínuo dos preços para planejamento financeiro das famílias.

O levantamento é coordenado em Mossoró pelos professores Thiago Costa e Cristiane Tabosa; em Angicos pelo professor José Alderir; em Caraúbas pelo professor Fabiano Dantas; e em Pau dos Ferros pelo professor Anderson Lemos.

Confira o relatório completo do mês de janeiro de 2025