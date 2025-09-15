Curso de capacitação para motociclistas por aplicativo abre inscrições gratuitas no RN

O governo do Rio Grande do Norte anunciou que abriu nesta segunda-feira (15) as inscrições para a primeira turma de um treinamento para motociclistas por aplicativo. A primeira fase tem 120 vagas.

A primeira turma terá aulas entre os próximos dias 22 e 25 de setembro. O curso prevê 60 participantes por turno, com uma carga horária total de 10 horas/aula, entre teóricas e práticas.

As inscrições estão disponíveis aqui e encerram com o preenchimento total das vagas.

Segundo o governo, o objetivo do projeto é treinar e qualificar 600 motociclistas que atuam em aplicativos.

Aqueles que cumprirem 100% da carga horária receberão gratuitamente capacetes, coletes reflexivos, luvas e manguitos.

“O curso visa qualificar os trabalhadores que atuam tanto no transporte de cargas como de passageiros, com o objetivo de proteger a saúde do trabalhador que conduz motocicleta, de quem esteja junto a ele no veículo e das outras pessoas que circulam no trânsito”, informou o governo.

O plano prevê aulas sobre legislação de trânsito, saúde e segurança do trabalhador, direção defensiva e pilotagem preventiva, práticas e técnicas de pilotagem consciente e outros módulos.

Para participar, a pessoa deve utilizar a motocicleta como principal ferramenta de trabalho, ser vinculado a plataformas de aplicativo há pelo menos seis meses e estar disponível para participação integral no curso, além de pré-requisitos básicos como ser maior de 18 anos e possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria A.

Podem participar também motociclistas que possuam vínculo empregatício via CLT. Contudo, terá prioridade na seleção quem seja apenas vinculado aos aplicativos de transportes.