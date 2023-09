Cultura: Governo do RN destina R$ 20 milhões para financiamento

O Governo do Rio Grande do Norte publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (19) o Decreto 32.243, que destina R$ 20 milhões para a concessão de incentivos fiscais ao financiamento de projetos culturais disponíveis para o exercício financeiro de 2023.

Com isso, o Governo do Estado irá direcionar recursos para projetos culturais através do Programa Cultural Câmara Cascudo.

O Programa consiste na renúncia fiscal do ICMS por parte do Estado para que o valor correspondente à contribuição seja investido em projetos artístico-culturais.

Quem pode participar?

A operacionalização é realizada pela Fundação José Augusto (FJA), através da Comissão de Cultura. O artista, grupo de artistas ou instituição interessada na captação dos recursos inscreve seu projeto, que será analisado para que seja decidida sua aprovação.

O diretor-geral da FJA, Gilson Matias, ressalta que o novo decreto irá contemplar um número maior de projetos aprovados no Programa Câmara Cascudo.

Programa Cultural Câmara Cascudo

O Programa Cultural Câmara Cascudo, criado em 1999 por intermédio da Lei 7.799 de proposição da então Deputada Estadual Fátima Bezerra, instituído para estimular o desenvolvimento cultural no RN, se constitui na renúncia fiscal do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) pelas empresas patrocinadoras de projetos culturais.

As empresas potiguares poderão patrocinar qualquer projeto cultural, deduzindo até 100% do valor do ICMS a ser recolhido para projetos orçados em até R$ 50 mil. No caso de projetos com acesso pago, o abatimento é de 80% do valor patrocinado e 95% para projetos do acesso gratuito.

*Com informações da Assecom/RN