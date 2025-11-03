Cultura da leitura em declínio e o avanço do ‘analfabetismo funcional’ no Brasil

Garcia Júnior destaca que o gosto pela leitura nasce da curiosidade e do afeto. Ele defende que a presença de livros em casa e o exemplo de pais leitores são fatores com impacto direto e duradouro sobre quem está desenvolvendo o hábito da leitura.

— Para que ele floresça, o livro precisa ser uma experiência viva, capaz de despertar emoção, diálogo e propósito. Pais, professores e líderes têm papel essencial em transformar essa curiosidade natural em hábito, cultivando tanto o prazer do texto quanto a reflexão que ele provoca — afirma.

Ainda que a obrigação não se mostre uma boa incentivadora, a pesquisa evidenciou que os professores estão entre os maiores influenciadores do hábito de leitura. A presidente da Comissão de Educação e Cultura (CE), senadora Teresa Leitão (PT-PE), celebrou, por ocasião do Dia do Professor, a profissão que “constrói cidadania, forma gerações e transforma realidades”.

— É por isso que o professor e a professora são tão importantes: porque educar é um ato de compromisso e de esperança. O trabalho docente é, acima de tudo, uma missão pública essencial para o fortalecimento da democracia e para a construção de um Brasil mais justo e igualitário — disse a senadora, que também defendeu a valorização da categoria. — Valorizar nossos educadores e educadoras é mais do que uma obrigação, é um dever legal, é um compromisso político, é um ato de justiça. Sem valorização profissional, não há educação de qualidade.