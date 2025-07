Cuiabá cobra dívida do Corinthians em rede social: “365 dias aguardando”

CNN Brasil

O Cuiabá usou a rede social “X” para fazer uma postagem irônica para cobrar o Corinthians.

“Faltam 3 horas e 54 minutos para o fim do dia 17 de Julho e até agora NADA. Estamos aguardando…Já faz mais de 365 dias que estamos aguardando!!!”, diz a publicação.

A referência do Dourado é o sobre o pagamento de valores devidos da venda do volante Raniele. O atleta chegou ao Timão em 2024.

O Corinthians tinha até o final do dia 17 de julho para pagar a primeira parcela dos R$ 18 milhões alegada como dívida ao Cuiabá.

“A nossa indignação é que o valor que temos a receber, que é de R$ 18 milhões, vai ser dividido em 24 parcelas trimestrais, descumprindo todo o acordo que havia sido feito inicialmente com o Corinthians. O jogador comprado por eles em 2024 (o volante Raniele), vai ter terminado de pagar somente em 2031, sem juros. Isso não existe. Esse valor total é irrisório perto do que o Corinthians fatura e continua contratando”, afirma o presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, em abril.

Raniele

A contratação de Raniele aconteceu em janeiro de 2024, e desde então, o Corinthians se comprometeu algumas vezes em parcelar o valor, algo que não aconteceu dentro dos prazos estipulados pelo time mato-grossense, o que fez com que entrasse com pedido na CNRD para tentar receber o que havia sido estipulado anteriormente.

“O apelo que eu faço é que, hoje, não negociem com o Corinthians. A decisão que tomamos conhecimento […] de muita indignação, pois esperávamos que a CNRD, que é um órgão independente da CBF, agisse com neutralidade, e o que vemos é justamente o contrário”, acrescenta Dresch, durante entrevista, em abril.

No total, as dívidas corintianas somam mais de R$ 76 milhões, além da correção da inflação, que segundo clubes e jogadores que tem dinheiro a receber, é pouco diante do total parcelado pelo órgão.

“O plano será corrigido apenas pela inflação, sem nada de juros. Já disse isso e repito, essa decisão da CNRD é um convite ao calote, pois continuará fazendo com que os clubes menores sejam sempre prejudicados”, complementa Dresch.

Fabinho Soldado falou sobre dívidas à CNN

O diretor de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, afirmou ao CNN Esportes S/A que as dívidas do Corinthians são “enormes”, e que isso atrapalha demais o clube.

“A verdade é que as dívidas são enormes. O Corinthians tem uma dívida muito alta. E hoje, claro, essa conta não fecha”, começou o dirigente.

“A conta ainda é muito alta, muito mais por aquilo que tem a pagar. A dívida hoje é o grande gargalo do Corinthians e acaba comprometendo muita coisa da parte esportiva. Quando eu falei da RCE [Regime Centralizado de Execuções], é porque é um momento importante para o clube. Você não tem aquela tranquilidade, aquela segurança de não ter uma penhora. Todas as pessoas buscam o seu direito de receber. Isso acaba afetando muito o futebol”.