CTs do Grêmio e Internacional são atingidos pela enchente em Porto Alegre

Entre a tarde de quinta-feira e a madrugada desta sexta-feira (3), os CTs do Grêmio e do Internacional foram alagados, em Porto Alegre, após a cheia do Rio Guaíba.

O Centro de Treinamento Parque do Gigante, do Internacional, foi fechado nesta quinta-feira (2) por questões de segurança. O outro CT do time, do Alvorada, também foi atingido.

Eventualmente em casos de cheia do Rio, o CT do Inter costuma ser atingido pelo maior volume de águas. O jogo do Internacional contra o Cruzeiro que aconteceria neste sábado (4) foi cancelado.

O CT Presidente Luiz Carvalho, do Grêmio, também fica à margem do Guaíba e foi atingido. A previsão é que o nível do Rio suba em 5 metros até o sábado (4). O Tricolor ainda não divulgou qual a programação de treinamentos do clube.

A Ilha do Grêmio, área utilizada pelos sócios do clube, teve seus acessos fechados por causa da chuva.

Juventude, Grêmio e Internacional estão arrecadando doações para os atingidos pelas chuvas.

Outros clubes

O estádio do Esporte Clube Igrejinha, time da cidade de Igrejinha no vale do Paranhana, está submerso. O Juventude confirmou que suas instalações não foram inundadas, porém cancelou os treinos por conta das chuvas. A previsão de retomada dos trabalhos será neste sábado (4).

Todos os jogos de futebol do Rio Grande do Sul, incluindo as competições locais ou nacionais em que os times sejam mandantes ou visitantes.

Segundo o último balanço da Defesa Civil-RS, 235 municípios foram afetados, mais de 7 mil pessoas estão desabrigadas, 17 mil desalojadas e 31 pessoas morreram devido às chuvas que ultrapassaram 500 milímetros em menos de uma semana.