CRP Itinerante desembarca em Mossoró nesta quarta

A caravana do CRP Itinerante, projeto do Conselho Regional de Psicologia do RN, em parceria com o Conselho Regional de Serviço Social do RN (Cress/RN), desembarca em Mossoró nesta quarta-feira, 29.

Com o tema “Construindo a Psicologia no RN: edição comemorativa aos 15 anos”, as atividades acontecem até 1º de julho, com atividades que incluem uma Audiência Pública na quarta, às 15h, na Câmara Municipal.

A audiência, que foi proposta pelo vereador Tony Fernandes (Solidariedade), também celebrará os 60 anos da regulamentação da psicologia no Brasil. Após a solenidade na Câmara, o evento começa oficialmente às 19h, na Faculdade Católica do RN, com evento conduzido pelas presidentas do CRP-17/RN e Cress/RN, Ana Andrea Maux e Angely Cunha, respectivamente.

O objetivo do CRP Itinerante é proporcionar espaços coletivos de discussão, convocando os profissionais, estudantes, movimentos sociais e representantes das políticas públicas, para refletir e festejar a atuação da categoria em todas as suas instâncias. O projeto conta com apoio das comissões temáticas do CRP, como também, da unidade do Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) do CRP-17.