“Crossroads, filme com Britney Spears será relançado nos cinemas

Após o sucesso de “Barbie”, os cinemas estão procurando estrelas pop para abastecer as bilheterias em outubro. Depois do anúncio do filme/show de “Eras Tour” da Taylor Swift, Britney Spears estará nas telonas. De acordo com Variety, “Crossroads” (2002), estrelado pela princesa do pop retornará aos cinemas.

Escrito por Shonda Rhimes, o filme ainda tem no elenco Anson Mount, Zoe Saldana, Taryn Manning, Kim Cattrall e Dan Aykroyd, e gira em torno de três adolescentes, à medida que fazem uma viagem pelo país, e encontrando a sua amizade no processo.

O retorno da obra está vinculado ao próximo livro de memórias de Spears, “The Woman in Me”, que será lançado dia 24 de outubro. A publicação revelou que o filme será exibido em 24 países e incluirá duas músicas da cantora que faziam parte do filme, mas nunca foram vistas em tela grande. Infelizmente, ainda não se sabe se o Brasil está incluso nessa exibição especial. Além disso, esse especial irá incluir o lançamento de uma linha de peças de roupa inspirados no filme.