Críticas ao materialismo, ‘falta de fé’, ‘Igreja como farol’: os principais pontos da 1ª missa do papa Leão XIV

Em sua primeira missa após se tornar o líder da Igreja Católica, nesta sexta-feira (8) na Capela Sistina, o papa Leão XIV deu pistas de como deve ser seu papado.

Falando aos cardeais, o novo líder da Igreja Católica, chamou a atenção para o declínio de fiéis e defendeu que a Igreja se torne um “farol” para guiar um mundo marcado pelo materialismo e o prazer.

Robert Prevost não tocou em temas polêmicos, mas tratou de outros assuntos sensíveis para a Santa Sé.

‘Farol que ilumina as noites do mundo’

O papa Leão XIV disse esperar que durante seu papado a Igreja Católica seja um “farol que ilumina as noites do mundo”, em uma indicação que pode querer aumentar a atuação do Vaticano

“Deus me confiou este tesouro para que, com a sua ajuda, eu possa ser seu administrador fiel em benefício de todo o Corpo Místico da Igreja. Ele o fez para que ela seja cada vez mais plenamente uma cidade sobre o monte, uma arca de salvação navegando pelas águas da história e um farol que ilumina as noites deste mundo”, afirmou Leão XIV, segundo a tradução oficial.

‘Poder do prazer’

Leão XIV também disse lamentar o declínio da fé em detrimento do dinheiro ou do “poder do prazer”.

“Ainda hoje não faltam contextos em que a fé cristã é considerada uma coisa absurda para pessoas fracas e pouco inteligentes; contextos em que em vez dela se preferem outras seguranças, como a tecnologia, o dinheiro, o sucesso, o poder e o prazer”, disse o pontífice.

‘Administrador fiel’

O novo papa afirmou também que quer ser um “administrador fiel” da Igreja como um todo. Prevost já foi apontado como um clérigo mais apegado às tradições da Igreja Católica que seu antecessor, o papa Francisco.

Em entrevista à imprensa norte-americana, os irmãos de Prevost disseram que o novo papa gosta de seguir regras.

“Ele é mais: ‘aqui estão as regras que foram determinadas. Vamos segui-las”‘, afirmou Louis Prevost, um dos irmãos mais velhos do novo pontífice.

Mais simplicidade

Na homilia, o papa Leão XIV pregou ainda que a Igreja Católica se identifique pela santidade de seus membros, e não pela “grandiosidade de seus edifícios”.

A fala indica uma visão semelhante à do papa Francisco, seu antecessor, que defendia uma Igreja com menos pompas e mais próxima aos fiéis.

Na quinta-feira (7), em sua primeira fala após ser anunciado como o novo papa, Prevost disse:

“Um bispo nao deve ser um pequeno príncipe em seu reino”.