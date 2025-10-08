Cristiano Ronaldo se torna o primeiro bilionário do futebol após contrato

CNN Brasil

Cristiano Ronaldo alcançou um novo marco na carreira: se tornar o primeiro jogador de futebol da história a se tornar bilionário.

Segundo estimativas da Bloomberg, a extensão do contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, assinada em junho, ultrapassa os US$ 400 milhões, impulsionando o patrimônio do jogador.

3Aos 40 anos, o português soma mais de 20 anos de carreira com passagens pelos maiores clubes do mundo, como Manchester United (Inglaterra), Real Madrid (Espanha) e Juventus (Itália). Agora, o atacante consolidou sua posição no topo dos esportistas mais ricos do mundo.

Além dos ganhos na carreira de jogador, o atleta acumulou fortuna com parcerias comerciais de longo prazo com marcas como Nike, Armani e Clear, além de seus próprios empreendimentos no setor de moda e hotéis, com a CR7.

A conquista reforça a posição do craque como um dos atletas mais influentes e rentáveis da história do esporte.