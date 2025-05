Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo; veja top 10

CNN Brasil

A revista “Forbes” divulgou na manhã desta quinta-feira (15) uma lista com os atletas mais bem pagos do mundo. Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, é o líder do ranking.

O português de 40 anos tem um um rendimento anual de 275 milhões de dólares, aproximadamente R$ 1,5 bilhão, levando em conta salário e patrocínios.

Stephen Curry, jogador de basquete da NBA, com 156 milhões de dólares, e o lutador de boxe, Tyson Fury, com 146 milhões de dólares, completam o top 3.

Nenhum atleta brasileiro aparece na lista da Forbes.

Confira o ranking: