Cristiane Dantas é reconduzida à Procuradoria da Mulher da ALRN

A deputada estadual Cristiane Dantas (SDD) foi reconduzida ao cargo de procuradora da mulher da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN) na manhã desta quinta-feira (6). A decisão ocorreu em reunião da bancada feminina da Casa, que também definiu a nova composição da Procuradoria da Mulher e discutiu temas como a representação feminina no Colégio de Líderes e as ações para o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março.

A procuradora reeleita, Cristiane Dantas, destacou a continuidade das ações voltadas para a interiorização da ProMulher. “Nós vamos seguir esse processo de instalação das procuradorias nas câmaras municipais, garantindo um espaço de acolhimento às mulheres vítimas de violência e incentivando a participação feminina na política. Cada município tem uma realidade diferente, e precisamos que as mulheres estejam envolvidas tanto no combate à violência quanto na política. Para isso, vamos contar com o apoio das diretorias da Casa e da Escola da Assembleia, que terá um papel fundamental ao levar cursos de capacitação às vereadoras, procuradoras e servidoras das câmaras municipais”, afirmou.

Com dois anos de atuação, a Procuradoria da Mulher da ALRN tem o compromisso de fortalecer a atuação feminina no Legislativo e garantir a ampliação das políticas de defesa dos direitos das mulheres no estado.

Além de Cristiane Dantas, participaram da reunião as deputadas Terezinha Maia (PL), Isolda Dantas (PT), Divaneide Basílio (PT) e Eudiane Macedo (PV), além da procuradora adjunta da Casa, Carol Alves. Na ocasião, as parlamentares reforçaram a importância da representatividade feminina na Assembleia do RN e deliberaram sobre a construção de uma minuta para alterar o Regimento Interno, garantindo maior atuação legislativa das mulheres na Casa.

A nova composição da Procuradoria da Mulher foi definida com Terezinha Maia como 1ª adjunta e Isolda Dantas como 2ª adjunta. Além disso, a Frente Parlamentar da Mulher será composta pelas deputadas Divaneide Basílio e Eudiane Macedo.