Cristiane Dantas cobra medidas de Segurança ao Governo do Estado

A deputada Cristiane Dantas (SDD) protocolou requerimentos na Assembleia Legislativa solicitando ao governo estadual ações de melhoria na Segurança Pública e na recuperação de estradas de rodagem nos municípios de Lajes, Pedro Avelino, Afonso Bezerra e Vera Cruz.

No documento referente à Segurança, a parlamentar pleiteou ao governo estadual, bem como ao Comando Geral da Polícia Militar do RN e à Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social, o aumento do efetivo policial em Vera Cruz.

“O município necessita de um efetivo policial condizente com o número de habitantes, para proporcionar uma segurança mais eficaz. O número de policiais é insuficiente para conter as diversas ações de violência que têm acontecido constantemente: assaltos à mão armada, arrombamentos residenciais e comerciais, homicídios e outras formas de violência, inclusive contra crianças, adolescentes e idosos”, justificou.

Já a respeito das obras nas rodovias, Cristiane requereu a recuperação asfáltica da BR-104, no trecho que liga os municípios de Lajes e Pedro Avelino e, ainda, da RN-263, no intervalo entre Pedro Avelino e Afonso Bezerra.

“Essas obras são fundamentais, pois os trechos mencionados encontram-se em péssimas condições de conservação. A recuperação, então, trará muitos benefícios às populações das referidas cidades, ajudando no escoamento da produção agrícola das regiões e impulsionando, com isso, o comércio e o turismo local”, concluiu.