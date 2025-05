Crise no Flamengo? Filipe Luís vive maior pressão desde que chegou

CNN Brasil

Filipe Luís não vive bom momento no Flamengo. O trabalho do treinador está sendo questionado pela primeira vez desde que assumiu a equipe profissional.

A pressão existe, mas o comandante não está ameaçado no cargo. A sequência negativa acendeu o alerta do departamento de futebol, que conversa com Filipe Luís sobre o momento ruim, segundo apurou o CNN Esportes.

Entre os fatores que motivam as críticas, estão: campanha ruim na Libertadores, falta de repertório para reagir à situações adversas e, em especial, algumas convicções de Filipe Luís.

Campanha ruim na Libertadores

Esse é o principal ponto da pressão a Filipe Luís. Mesmo em um grupo fácil, o Flamengo está fora da zona de classificação para as oitavas de final e precisa vencer os dois últimos jogos se quiser sonhar com a vaga.

A equipe segue dependendo apenas de si, é verdade, mas esperava-se que o Rubro-Negro não enfrentasse qualquer resistência para ser líder do grupo, diante do abismo no investimento quando comparado aos rivais, LDU, Central Córdoba e Deportivo Táchira.

Reações tardias e convicções erradas

Trocando a matemática pela ciência, o Flamengo tem uma metodologia clara: implementar seu estilo de jogo para sufocar o adversário desde o primeiro minuto. Quando dá certo, a equipe profissional tende a golear, mas quando a bola não entra, fica mais difícil.

A demora para realizar substituições também pesa contra Filipe Luís. O Flamengo tem perdido cancha nas partidas mais acirradas por conta disso e, posteriormente às alterações, não consegue ter poder de reação para definir partidas no fim.

Os jogos contra Corinthians e Central Córdoba, no Maracanã, são exemplos disso. Diante do Timão, a goleada veio com naturalidade, volume e domínio desde o primeiro minuto. Como os gols não saíram rápido no duelo com os argentinos, o Flamengo não teve gás para virar.

O treinador segue respaldado pela diretoria, mas as próximas partidas seguirão como termômetro para ver se vem calmaria ou tempestade por aí.