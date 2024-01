Criminosos rendem operador, roubam fiação de adutora e deixam duas cidades do RN sem abastecimento de água

Criminosos roubaram cabos e equipamentos da Estação de Bombeamento da Adutora Manoel Torres, localizada na RN-288, entre os municípios de Caicó e Jardim de Piranhas, no Seridó potiguar, na noite desta segunda-feira (8).

De acordo com o diretor regional da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), Adelson Santos, o grupo rendeu um operador que estava no local, o trancou no banheiro e depois subtraiu os cabos e os equipamentos, que são responsáveis por bombear água do Rio Piranhas para Caicó e São Fernando – os dois municípios estão com abastecimento de água suspenso.

Segundo a Caern, o operador “está bem, em casa, recebendo assistência da companhia e de familiares”.

A Companhia ainda informou que está trabalhando para providenciar a retomada do funcionamento da estação. “O prazo para o reinício do abastecimento será definido após a avaliação geral do local, visto que estão sendo feitos levantamentos da extensão dos danos”, disse em nota.

A Polícia Militar foi informada da ação criminosa, mas ninguém foi preso até o momento.