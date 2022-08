Criminosos armados invadem cidade do interior do RN, fazem moradores reféns e explodem agência bancária

Criminosos invadiram a cidade de Lagoa Nova, no Seridó potiguar, na madrugada desta quarta-feira (3), fizeram moradores reféns e explodiram uma agência bancária no centro do município.

O crime aconteceu por volta de 1h10h. De acordo com a Polícia Militar, os criminosos chegaram na cidade com muita violência, atirando pra cima e anunciando o assalto. Pelo menos dois moradores foram feitos reféns durante a ação criminosa.

De acordo com a Polícia Militar, o grupo explodiu uma agência bancária e fugiu em seguida, em direção à zona rural do município. Não há confirmação se o grupo conseguiu, de fato, levar alguma quantia, mas a estrutura da agência ficou destruída. Agência ficou totalmente destruída após a ação criminosa

A Polícia Militar estima, de acordo com populares e imagens de segurança, a participação de dez homens no crime. Os militares relatam, também, ter encontrado grampos nas principais saídas ao município, o que dificultou as diligências.

Uma ambulância que seguia para Currais Novos teve os pneus furados pelos grampos espalhados na estrada. Um carro foi incendiado e abandonado em Bodó, município vizinho.

A Polícia Militar acredita ter sido o veículo utilizado pelo grupo na ação criminosa.

Fonte G1RN