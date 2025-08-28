Crimes virtuais crescem 165% no RN; veja casos e saiba como se prevenir

Os golpes virtuais no Rio Grande do Norte subiram 165% em 2024 em comparação com o ano anterior, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento apontou que esse foi o maior crescimento percentual desse tipo de crime em todo o país. Ao todo, neste período, foram 5.007 casos registrados no estado.

Dois desses casos recentes foram o do barbeiro Jackson Roberto, que teve um prejuízo de R$ 2,5 mil ao tentar comprar um sofá pela internet, e do comerciário Manoel Luiz da Silva, que tomou um prejuízo de cerca de R$ 4,5 mil na compra de uma moto. (Veja, mais abaixo, detalhes dos dois casos).

Segundo o delegado Felipe Botelho, da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos do RN, os golpistas têm usado cada vez mais detalhes para convencer as vítimas, além de dados pessoais dos compradores, como CPF e endereço, por exemplo.

“As pessoas hoje em dia, com a facilidade da internet, utilizam muito esses pagamentos mais práticos, tipo o PIX ou o boleto, e acreditam logo. Chegou um boleto, só porque no e-mail tem ali banco tal ou instituição tal, como Receita [Federal], Correios, encomenda, a pessoa já pega aquele boleto e paga. E os criminosos estão muito especialistas”, explicou.

“Eles utilizam informações verdadeiras para aplicar golpes. Então, ele sabe o seu nome, ele sabe o seu CPF, seu endereço. Ele vai te abordar com informações verdadeiras”.

O delegado explicou que os crimes virtuais representam uma tendência entre os golpistas.

“O crime está migrando da rua para a internet. Ele acontece em um volume muito grande. Enquanto um ladrão na rua furta de um em um, na internet ele aplica o golpe de volume, várias pessoas caem no golpe de uma vez”, comentou.