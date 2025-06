Crimes de assalto a pessoas, lojas e residências têm queda de 31% no RN

As forças de segurança pública que atuam no estado continuam reduzindo os índices de criminalidade. No Rio Grande do Norte, comparando os primeiros cinco meses de 2024 com o mesmo período de 2025, houve redução de 32,1% no total de roubos a residências, queda de 31,0% nos crimes em via pública e uma redução ainda maior nos assaltos a estabelecimentos comerciais: -32,1%. Somando as três modalidades de assalto, a redução é de 31,14%.

Em números absolutos, os crimes em via pública caíram de 3.489 para 2.409 no período, ou seja, 1.080 ocorrências a menos. Os assaltos a residências caíram de 352 para 239 (113 crimes a menos). E os roubos a lojas e pontos comerciais reduziram de 343 para 233 (110 crimes a menos).

Os dados foram divulgados pela Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (COINE) da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED). Após a consolidação, a COINE compartilha as informações com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e com o Ministério Público Estadual (MPRN).