Crime de feminicídio é registrado em Antônio Martins, no Alto Oeste Potiguar

A vítima foi identificada como Jeane Carla de Paiva Silva, de 36 anos. De acordo com a Polícia Militar, a mulher morava no município de Martins, mas tinha ido para Antônio Martins com o companheiro para passar o fim de semana.

Segundo informações, o casal bebia em residência na zona rural do município, quando houve um desentendimento entre eles e a mulher acabou sendo assassinada.