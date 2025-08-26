Criança de 11 anos é resgatada na Grande Natal após receber R$ 150 por semana em trabalho infantil

Uma criança de 11 anos foi resgatada nesta terça-feira 26 pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Ceará-Mirim durante exploração de trabalho infantil.

O menor foi flagrado conduzindo um rebanho bovino às margens da BR-406, em situação de risco de acidente.

Segundo a PRF, a ação ocorreu por volta das 9h, durante patrulhamento de rotina. A criança informou que realizava a tarefa a mando de um terceiro e recebia R$ 150 por semana pelo serviço.

No local, os policiais identificaram o proprietário dos animais e a mãe da criança, que confirmou o trabalho perigoso. Ambos receberam voz de prisão.

O menor foi retirado da situação de risco e acolhido pelo Conselho Tutelar. Os adultos foram encaminhados à 22ª Delegacia de Polícia Civil em Ceará-Mirim.

O caso é investigado como submeter criança ou adolescente a vexame, constrangimento e perigo à vida ou saúde, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Código Penal Brasileiro.