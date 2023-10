Criança ateia fogo em sofá e avós saltam do 4º andar para escapar de incêndio

Dois moradores do quarto andar de um apartamento em Patos de Minas (MG) pularam pela janela devido a um incêndio causado por uma criança de 11 anos que ateou fogo no sofá da sala no sábado 14.

Os avós da criança também saltaram da janela. Todos foram amparados por colchões colocados por vizinhos.

O Corpo de Bombeiros e o Samu foram chamados para atender aos feridos, e o Conselho Tutelar foi notificado.

A avó foi hospitalizada com dores nas pernas e no peito, enquanto o avô e a criança receberam atendimento no local e estão bem.