Credenciamento da imprensa para o MCJ 2025 inicia nesta quinta, 24

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Comunicação Social (SECOM), inicia nesta quinta-feira (24) o prazo de credenciamento para veículos de comunicação e profissionais da imprensa que atuarão na cobertura do “Mossoró Cidade Junina” 2025.

O credenciamento é feito de forma virtual e tem como objetivo dar acesso aos profissionais que trabalham em veículos de comunicação. O credenciamento é destinado, de forma única e exclusiva, aos profissionais com comprovada atuação em veículos de comunicação.

“Estamos abrindo o credenciamento dos comunicadores de nossa imprensa local e regional com antecedência para garantir tranquilidade e qualidade ao trabalho de todos. Nossa intenção é contar com ampla divulgação do ‘Mossoró Cidade Junina’ e sabemos da extrema importância da comunicação neste quesito”, afirmou o secretário Wilson Fernandes.

Os profissionais da imprensa poderão garantir participação na cobertura do são joão mais cultural do mundo, realizando cadastro pelo link https://credenciamento.secom.mossoro.rn.gov.br/ entre os dias 24 de abril e 2 de maio.

O número de crachás será determinado de acordo com o tipo de mídia: Blog (1 profissional); Emissora de TV (4 profissionais); Rádio (2 profissionais); Jornal impresso (1 profissional); Portal de Notícia (1 profissional).

O regulamento na íntegra está disponível na página oficial de credenciamento.