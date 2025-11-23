CPRE/Batalhão Rodoviário captura foragido da justiça em Natal

O Comando de Policiamento Rodoviário Estadual(CPRE), por meio do TÁTICO OPERACIONAL RODOVIÁRIO/ BPRV, capturou, na noite deste sábado (22), um homem de 44 anos procurado pela justiça.

A ação se deu durante intensificação do policiamento no bairro de Mãe Luiza, zona leste de Natal, ocasião em que ao se proceder com a abordagem ao suspeito foi constatado mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo, expedido pela 2ªVara Regional de Execução Penal – TJRN.

Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil a fim de ser recambiado ao sistema prisional.