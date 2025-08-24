CPMI do INSS iniciará investigação nesta terça-feira 26

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS iniciará nesta terça-feira 26 os trabalhos de investigação sobre fraudes em benefícios previdenciários. A reunião está marcada para as 9h, no Congresso Nacional, e terá como primeiro ponto a apresentação do plano de trabalho pelo relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL). A votação do documento deve ocorrer na quinta-feira 28.

Na segunda parte da sessão, os parlamentares irão apreciar os primeiros requerimentos de convites e convocações. O relator pretende contar com a colaboração de órgãos como a Controladoria-Geral da União (CGU), o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Receita Federal. Além disso, Gaspar pediu à Polícia Federal o compartilhamento de informações de inquéritos relacionados a descontos fraudulentos em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Requerimentos e convocações

Entre os 35 requerimentos previstos para esta semana, estão pedidos de convocação de ex-ministros da Previdência, como Carlos Lupi, José Carlos Oliveira e Carlos Eduardo Gabas, além de ex-presidentes do INSS desde o governo Dilma Rousseff. Caso aprovados, os depoimentos se tornam obrigatórios.

Segundo o presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), a prioridade será ouvir autoridades e gestores que possam esclarecer como funcionava a liberação de benefícios e onde ocorreram falhas. “Queremos compreender o mecanismo, suas brechas e responsabilidades, desde gestões anteriores até o momento atual”, afirmou.

Mais de 850 requerimentos já apresentados

Até este domingo 24, a CPMI contabilizava 857 requerimentos. Parte deles solicita a presença de ministros do atual governo, como Jorge Messias (AGU), Vinícius Marques de Carvalho (CGU) e Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública).

Outros pedidos miram a quebra de sigilos bancários e fiscais de entidades de aposentados. Entre os nomes citados, aparece o de José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vice-presidente do Sindnapi-FS, investigado pela Polícia Federal.