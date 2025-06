CPI das Bets rejeita relatório e encerra trabalhos sem pedir indiciamento de Virginia, Deolane e outros 14

A CPI das Bets rejeitou nesta quinta-feira (12) um relatório final que previa o indiciamento de influenciadores e empresários ligados à divulgação de empresas do setor.

Em uma sessão esvaziada, o parecer de Soraya Thronicke foi rejeitado por 4 votos a 3.

Com a decisão, chega ao fim a comissão de inquérito criada para investigar irregularidades e crimes no setor de bets no Brasil.

Votaram contra o relatório:

Angelo Coronel (PSD-BA);

Eduardo Gomes (PL-TO);

Efraim Filho (União-PB);

Professora Dorinha Seabra (União-TO).

Votaram a favor:

Soraya Thronicke (Podemos-MS);

Eduardo Girão (Novo-CE);

Alessandro Vieira (MDB-SE).

Após sete meses de funcionamento, o relatório de Soraya Thronicke recomendava o indiciamento de 16 pessoas.

A lista contava com os nomes de duas celebridades digitais: as influenciadoras Virginia Fonseca e Deolane Bezerra, que somam quase 75 milhões de seguidores.

O placar desta quinta enterra a CPI, que termina sem um relatório final e sem o envio das propostas de indiciamento a órgãos oficiais.

A relatora Soraya Thronicke afirmou, no entanto que encaminhará as conclusões às autoridades competentes, como Ministério Público, Polícia Federal e Ministério da Fazenda.

“Farei a entrega do relatório e de toda documentação, que nós colacionamos, para as autoridades competentes para continuarem na investigação, indiciarem e depois apresentar para o Judiciário”, afirmou a senadora à imprensa.