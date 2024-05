CPI das Apostas Esportivas ouve ex-árbitro sobre manipulação de resultado

Agência Senado

Em reunião secreta, a CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas ouve na segunda-feira (13), às 15h, o ex-árbitro de futebol Glauber do Amaral Cunha, para prestar informações sobre suspeitas de manipulação em resultados de partidas de futebol.

O requerimento para ouvir o ex-árbitro em reunião secreta partiu do senador Carlos Portinho (PL-RJ), para quem “a sensibilidade e a natureza sigilosa das informações” que serão compartilhadas durante a oitiva exigem medidas adequadas para proteger a integridade das investigações em andamento.

“A convocação de uma sessão secreta se faz necessária para proporcionar um ambiente no qual o depoente se sinta confortável para compartilhar detalhes cruciais sem receio de represálias ou comprometimento de sua segurança pessoal ou profissional. A confidencialidade é fundamental para garantir a cooperação total do depoente e para preservar a integridade do processo de investigação”, defende Portinho.

O ex-árbitro é suspeito de cobrar propina após supostamente interferir no resultado de um jogo de divisão inferior do campeonato carioca. Ele teria sido citado pelo empresário John Textor, sócio majoritário do Botafogo, que apresentou à CPI áudio de Cunha afirmando ter marcado pênalti duvidoso em uma partida.