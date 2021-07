CPI da Pandemia retoma agenda de depoimentos

Depois de uma semana repleta de tensão, a CPI da Covid no Senado volta nessa terça-feira a ouvir novos depoentes. Com certeza ainda estarão em destaque os ecos da prisão de Roberto Ferreira Dias e a carta que os senadores Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfe Rodrigues enviaram para Jair Bolsonaro pedindo explicações sobre irregularidades no processo de compra de vacinas.

O certo é que está na agenda a presença da diretora técnica da Precisa Medicamentos e do coronel Marcelo Blano, ambos sobre as irregularidades na compra de imunizantes.

Nessa semana também espera-se a definição sobre a prorrogação da Comissão por mais noventa dias e também se funcionará ou não no período de recesso do Congresso.

Fonte: Brasil 61