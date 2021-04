COVID: RN registra 207.825 casos positivos e 4.908 mortes

O estado do Rio Grande do Norte ultrapassou nesta segunda-feira, 12, a faixa de 207.825 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. A doença resultou na morte de 4.908 pessoas. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap/RN) no último boletim epidemiológico.

De acordo com a plataforma RegulaRN, nesta manhã de terça-feira (13), o estado registra uma fila de 59 pacientes à espera de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) disponível. Dos 26 hospitais que possuem leitos críticos, 22 estão com taxa de ocupação em 100%.

Em relação à taxa de ocupação dos leitos crítico por região, Seridó e Oeste Potiguar estão com 100% e a região Metropolitana em 95,8%. No panorama assistencial do sistema público, a taxa de ocupação destes leitos está em 91%, com 355 pacientes internados.

O boletim ainda destaca que, até o momento, cerca de 455.036 testes de Covid-19 foram realizados no estado, sendo 246.699 RT-PCR (conhecidos também como Swab) e 208.337 sorológicos.

Números do coronavírus no RN

. 207.825 casos confirmados

. 4.908 mortes

. 53.113 casos suspeitos

. 427.927 casos descartados

. 150.649 confirmados recuperados