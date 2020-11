Covid entre indígenas: ‘Só uma família na minha aldeia não foi infectada com coronavírus’

Quando a tosse e a febre evoluíram para “dor no pulmão” e falta de ar, veio a desconfiança de que ele poderia ter sido infectado com a doença nova que circulava “na cidade”.

“Só uma família não foi infectada”, conta Ninawa.

A aldeia Maê Txanayá fica no extremo noroeste do país, próximo à fronteira com o Peru, no território Hênê Bariá Namakiá. Quatro dias antes de apresentar sintomas, Maná tivera contato com uma pessoa vinda de Feijó, o município mais próximo, que está a seis horas de barco pelo rio Envira.

