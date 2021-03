Covid-19: UBS’s realizam vacinação no final de semana

Nesta terça-feira (23), a Prefeitura de Mossoró anunciou que no próximo fim de semana, dez unidades básicas de saúde irão funcionar para impulsionar o plano de vacinação no município. Diante do aval dado pelo Ministério da Saúde permitindo o uso das doses guardadas para garantir a segunda aplicação e a quantidade de vacinas entregues na última segunda-feira (22), a Secretaria de Saúde conseguiu viabilizar a abertura das UBS’s aos sábados e domingos.

As unidades atenderão os idosos da faixa etária de 70 anos ou mais, seguindo o Plano Nacional de Vacinação, visto que a Prefeitura planeja finalizar ainda na sexta-feira (26), o processo de imunização dos idosos com 71, 72, 73 e 74 anos. Ontem, 23, a vacinação contemplou exclusivamente idosos de 73 e 74 anos.

Para a iniciativa, as universidades UFERSA, UERN, FACENE e UNP também estão participando em parceria com o município. As estruturas das UBS’s e o planejamento para vacinação estão sob a organização da Secretaria Municipal de Saúde e também envolve outras pastas, como a de Segurança, assegura o prefeito Allyson Bezerra.

Confira lista de UBS’s que funcionarão no fim de semana:

UBS Chico Costa – Santo Antônio

UBS Marcos Raimundo Costa – Belo Horizonte

UBS Dr. Francisco Nazareno Gurgel – Bom Pastor

UBS Dr. Lucas Benjamim – Abolição III

UBS José Leão – Alto da Conceição

UBS Maria Soares da Costa – Alto de São Manoel

UBS Vereador Layre Rosado – Alto do Sumaré

UBS Epitácio da Costa Carvalho – Pintos

UBS Dr. Ildone Cavalcante de Freitas – Barrocas

UBS Moisés da Costa Lopes – Redenção