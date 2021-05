Covid-19: total de óbitos chega a 436,5 mil e casos passam dos 15,6 milhões

O número total de casos de Covid-19 no Brasil chega a 15.657.391, com a triste marca de 436.537 óbitos pela doença. Em apenas 24 horas, o Brasil registrou 786 mortes e 29.916 novos casos. Os dados foram compilados ao final do dia 17 de maio pelo Ministério da Saúde, com informações fornecidas pelas secretarias estaduais de Saúde.

Entre o total de casos, 14.152.433 pessoas já se recuperaram e 1.068.421 estão em acompanhamento.

São Paulo segue na frente com o maior número de óbitos entre os estados (104.295), seguido por Rio de Janeiro (48.024), Minas Gerais (37.557) e Rio Grande do Sul (26.724). Em número de casos, São Paulo também lidera (3.096.845), seguido por Minas Gerais (1.465.668), Rio Grande do Sul (1.032.330) e Paraná (1.025.645).

Os dados são atualizados diariamente na plataforma Localiza SUS.

Fonte: Brasil 61