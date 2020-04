COVID-19: Prefeitura de Serra do Mel realiza ações de prevenção, orientação e distribui máscaras

A Prefeitura Municipal de Serra do Mel, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e, também a equipe da Vigilância Sanitária e apoio da Polícia Militar, foi realizada na manhã desta sexta-feira, 24, trabalho de prevenção e conscientização dos moradores do município de Serra do Mel, principalmente daqueles que buscavam serviços em casa lotérica, comércio local, entre outros estabelecimentos.

A ação, de acordo com a secretária de saúde, Anacélia de Freitas, além de preventiva, também oportunizou a distribuição de máscaras e aplicação de álcool em gel nas pessoas que se encontravam nos locais visitados pela secretaria e vigilância sanitária.

“Diariamente a prefeitura vem realizando ações informativas e preventivas à disseminação e combate a Covid-19, e que tem sido fundamental para evitar a contaminação”, ressaltou a secretária.

Mesmo o município não tendo registrado caso suspeito da Covid-19, o empenho de todos da Administração Municipal é para que as ações continuem, assim como as orientações de prevenção.

Já de acordo com o coordenador da Vigilância Sanitária, Regivam Carias da Silva Oliveira., a ação de hoje estava programada, sendo que aguardava as máscaras e o álcool em gel para poder realizar ação e atender a todos no momento.

“É preciso se conscientizarem que o vírus é perigoso, que ainda se faz necessário cumprir o isolamento social, manter a distância correta de uma pessoa para outra, assim como de usar máscara e lavar as mãos constantemente com água e sabão”, alertou Regivan.

Aclecivam Soares/Assecom